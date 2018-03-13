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Шунто о невключении в повестку дня вопроса о «Крумкачах»: «Думал, что судьба клуба высшей лиги будет волновать большее количество футбольной общественности»

14.03.2018 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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14 марта в Минске прошла отчетная конференция АБФФ. В самом начале заседания делегаты с подачи исполкома АБФФ проголосовали против того, чтобы включить в повестку дня вопрос о судьбе «Крумкачоў».

Председатель правления «Крумкачоў» Денис Шунто не скрывал, что был удивлен решению федерации.

- Ожидали, что делегаты, представители других клубов не захотят вас выслушать сегодня?

– Если честно, нет. Ожидал, что дадут выступить, или что хотя бы счет будет не таким разгромным. Но я же не знал, как это будет преподнесено, что Сергей Румас скажет с трибуны перед голосованием о том, что исполком не рекомендовал включение этого вопроса в повестку дня. Не ожидал, что будет такая стена.

- Даже представители клубов первой лиги, у которых, казалось бы, не было личного интереса, были против. Чем вы можете это объяснить?

– Наверное, им просто неинтересно разбираться. Хотя я не знаю. Когда исполком не рекомендует, и Сергей Николаевич сообщает об этом с трибуны, даже нейтральный человек подумает: «А зачем мне это надо?» Но я думал, что судьба клуба высшей лиги будет волновать большее количество футбольной общественности, ведь сегодня присутствовала самая широкая прослойка футбольных людей со всей страны. Тем более я просил всего 5-7 минут, а вся конференция длилась менее двух часов, никто бы сильно не устал и не задержался. Я надеялся, что мы заслужили хотя бы внимания, – сказал Шунто.

Отметим, что против включения в повестку дня вопроса о «Крумкачах» проголосовали 56 делегатов, 5 высказались «за», 10 – воздержались.

Напомним, вчера «Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж.

Денис Шунто: «Если на Конференции АБФФ большинство скажет, что «Крумкачы» не нужны, то мне останется развести руки в стороны. Я не верю в это»

 
Теги: Минск
 
 
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