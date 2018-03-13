Белорусским атлетам Сахоненко и Лобану вручены медали зимних Паралимпийских игр

Роман Ященко и Светлана Сахоненко. Фото Алексея Ковалева

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским атлетам Светлане Сахоненко и Дмитрию Лобану вручены золотая и серебряная медали XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония награждения прошла на специальной площади у Олимпийского стадиона. В ней приняли участие глава оргкомитета Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе Жене Сайк, заместитель министра образования Республики Корея Чунь Ран Пак, член исполкома Паралимпийских игр в Пхенчхане Донь Хан Юк.

Оба белорусских спортсмена не впервые принимают участие в церемонии награждения текущих зимних Игр. Светлана Сахоненко после сегодняшней победы в лыжном спринте среди слабовидящих спортсменов стала двукратной Паралимпийской чемпионкой. Ранее она победила в гонке на 15 км свободным стилем и заняла третье место в биатлоне на 6 км.

Дмитрий Лобан в спринте уступил сегодня лишь американцу Эндрю Соулу в финишном створе и стал серебряным призером. На старте Паралимпийских игр 10 марта белорус занял второе место в биатлоне на 7,5 км.

В активе нашей команды на Паралимпиаде в Пхенчхане уже девять наград (три золотые, четыре серебряные и две бронзовые). Белорусские паралимпийцы превзошли достижение зимних Игр в Сочи, где на их счету были три бронзовые медали.-0-

Фото Алексея Ковалева.