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Денис Шунто: «Не нужно было публично критиковать руководителей АБФФ. Мне не хватило опыта»

14.03.2018 16:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто поделился мнением о заместителе председателя АБФФ Сергее Сафарьяне.

– Понятна его позиция, ему тоже, наверное, понятна моя. Нет у нас контакта, не получается у нас контактировать так, как должны нормальные цивилизованные люди.

Еще раз говорю: федерация – это не мое начальство, не враг мой. Федерация – это мой партнер. Вместе мы развиваем футбол. Мы должны друг другу помогать. Мы тоже члены федерации. Не нужно разговаривать со мной с позиции «я – начальник, ты – дурак». Ну и мне не нужно было публично критиковать руководителей федерации. Надо было лично встретиться и рассказать все, что я думаю. Так было бы гораздо цивилизованнее. Но мне не хватило опыта.

- У «Крумкачоў» частный капитал. Возможно, из-за этого вам не удается договориться?

– Конечно. К нам больше недоверия, чем к клубам, за которыми стоит исполком или крупное предприятие. Это логично, это, наверное, нормально. У нас есть проблема недоверия частной инициативе. Когда я создавал команду, в 2014 году приехал в милицию, в «скорую» ходил. В милиции спросили зачем мне команда, ищут какой-то подводный камень. Говоришь: я просто люблю футбол, хочу футбол развивать, мне это интересно. Все равно ищут подвох. Так во всем, – сказал Шунто в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».

 
 
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Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто поделился мнением о заместителе председателя АБФФ Сергее Сафарьяне.

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