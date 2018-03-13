Министр спорта Ковальчук: «В футболе много вопросов. То, что сегодня проигрываем Люксембургу… В советские времена такого никогда бы не было»

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук определил проблемы в мужских видах спорта.

«Так получается, что в спорте в последнее время надежда на женщин. Хотя у нас и мужчины нормально подготовлены.

Надеюсь, хоккеисты выстрелят. То, что молодежная сборная вылетела из элиты – обидно. Так сложно дался выход и так просто вылететь бездарно. Не знаю внутренний климат в коллективе, нужно проанализировать.