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Министр спорта Ковальчук: «В футболе много вопросов. То, что сегодня проигрываем Люксембургу… В советские времена такого никогда бы не было»

14.03.2018 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук определил проблемы в мужских видах спорта.

«Так получается, что в спорте в последнее время надежда на женщин. Хотя у нас и мужчины нормально подготовлены.

Надеюсь, хоккеисты выстрелят. То, что молодежная сборная вылетела из элиты – обидно. Так сложно дался выход и так просто вылететь бездарно. Не знаю внутренний климат в коллективе, нужно проанализировать.

В футболе много вопросов. То, что сегодня проигрываем Люксембургу… В советские времена такого никогда бы не было. Значит, что-то не так делаем. Надо с этим разбираться», – сказал Ковальчук в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

 
 
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