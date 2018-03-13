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Министр спорта Ковальчук: «В футболе много вопросов. То, что сегодня проигрываем Люксембургу… В советские времена такого никогда бы не было»
14.03.2018 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук определил проблемы в мужских видах спорта.
«Так получается, что в спорте в последнее время надежда на женщин. Хотя у нас и мужчины нормально подготовлены.
Надеюсь, хоккеисты выстрелят. То, что молодежная сборная вылетела из элиты – обидно. Так сложно дался выход и так просто вылететь бездарно. Не знаю внутренний климат в коллективе, нужно проанализировать.
В футболе много вопросов. То, что сегодня проигрываем Люксембургу… В советские времена такого никогда бы не было. Значит, что-то не так делаем. Надо с этим разбираться», – сказал Ковальчук в эфире
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Министр спорта Ковальчук: «В футболе много вопросов. То, что сегодня проигрываем Люксембургу… В советские времена такого никогда бы не было»
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук определил проблемы в мужских видах спорта.
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