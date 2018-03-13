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Румас о ситуации с долгами «Крумкачоў»: «Ну, извините. На мой взгляд, это уже напоминает шантаж»
14.03.2018 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас прокомментировал ситуацию с долгами «Крумкачоў».
– Почему АБФФ настолько принципиальна к «Крумкачам»?
– Наверное, надо сперва поставить вопрос иначе. Почему федерация так часто идет на уступки «Крумкачам» и другим клубам? Уступки и исключения стали восприниматься как данность.
Но за все время моей работы в федерации не было случая, чтобы клуб не сдал документы на лицензирование! Более того, мы пошли на послабление и установили иной срок предоставления документов для «воронов». Но и в новый срок документы не были сданы.
Представители клуба говорят: «Примите наше заявление, и мы потом начнем решать вопросы». Ну, извините. На мой взгляд, это уже напоминает шантаж. Если бы хотели, то за это время порешали бы вопросы. И тогда была бы тема для разговоров. 400 тысяч долларов долгов – это очень большая сумма для клуба, который не имеет ясных перспектив о том, как будет функционировать в 2018 году. Поэтому совокупность всех факторов не позволила принять какие-то другие решения, – сказал Румас.
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Председатель АБФФ Сергей Румас прокомментировал ситуацию с долгами «Крумкачоў».
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