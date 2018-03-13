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Руководство FA провело совещание по ЧМ-2018. Бойкот возможен только в случае угрозы здоровью игроков
14.03.2018 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) провело совещание, посвященное проблеме участия сборной Англии на чемпионате мира в России.
Функционеры не хотят, чтобы футболисты и болельщики сборной Англии стали жертвами политического скандала между Россией и Англией.
Представители FA намерены до конца отстаивать позицию, что ЧМ-2018 не имеет отношения к политической повестке, следовательно, они не собираются поддерживать идею бойкота турнира.
Единственной возможной причиной отказа английской сборной от участия в турнире может стать реальная угроза жизни или здоровью футболистов.
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Руководство FA провело совещание по ЧМ-2018. Бойкот возможен только в случае угрозы здоровью игроков
Руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) провело совещание, посвященное проблеме участия сборной Англии на чемпионате мира в России.
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