Руководство FA провело совещание по ЧМ-2018. Бойкот возможен только в случае угрозы здоровью игроков

Руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) провело совещание, посвященное проблеме участия сборной Англии на чемпионате мира в России.

Функционеры не хотят, чтобы футболисты и болельщики сборной Англии стали жертвами политического скандала между Россией и Англией.

Представители FA намерены до конца отстаивать позицию, что ЧМ-2018 не имеет отношения к политической повестке, следовательно, они не собираются поддерживать идею бойкота турнира.

Единственной возможной причиной отказа английской сборной от участия в турнире может стать реальная угроза жизни или здоровью футболистов.