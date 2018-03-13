Шунто о несостоявшемся матче против «Немана»: «У нас просто не было достаточного количества футболистов на контрактах»

Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто объяснил, почему команда не вышла на кубковый матч против .

- Не играли первый матч Кубка. Говорят, чтоб были задолженности по линии МЧС, «скорой помощи».

– Нет. Это профессиональный футбол, у нас просто не было достаточного количества футболистов на контрактах, был запрет на регистрацию новых. В пятницу я позвонил некоторым футболистам, которым мы должны, мы могли снять заявление и запрет бы отменили. Но позвонив некоторым игрокам, понял, что не пойдут они навстречу, дальше звонить бессмысленно.

- Ответный матч вы собираетесь играть?

– Если Конференция проголосует так, как нам хочется, и так, как оно должно быть по-футбольному (разговор состоялся в понедельник, 12 марта – прим.), то мы будем играть и в Кубке и чемпионате, – сказал Шунто в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».