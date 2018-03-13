ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шунто о несостоявшемся матче против «Немана»: «У нас просто не было достаточного количества футболистов на контрактах»

14.03.2018 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто объяснил, почему команда не вышла на кубковый матч против «Немана».

- Не играли первый матч Кубка. Говорят, чтоб были задолженности по линии МЧС, «скорой помощи».

– Нет. Это профессиональный футбол, у нас просто не было достаточного количества футболистов на контрактах, был запрет на регистрацию новых. В пятницу я позвонил некоторым футболистам, которым мы должны, мы могли снять заявление и запрет бы отменили. Но позвонив некоторым игрокам, понял, что не пойдут они навстречу, дальше звонить бессмысленно.

- Ответный матч вы собираетесь играть?

– Если Конференция проголосует так, как нам хочется, и так, как оно должно быть по-футбольному (разговор состоялся в понедельник, 12 марта – прим.), то мы будем играть и в Кубке и чемпионате, – сказал Шунто в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто объяснил, почему команда не вышла на кубковый матч против «Немана».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Румас: «Мы готовы передавать права на чемпионат Беларуси для БГТРК бесплатно, как делали это в прошлые годы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика