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Сергей Румас: «Мы готовы передавать права на чемпионат Беларуси для БГТРК бесплатно, как делали это в прошлые годы»

14.03.2018 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о переговорах с БГТРК.

– Будет ли футбол на телеканалах БТРК?

– С телевидением ведем переговоры. На сегодня пока никакого решения не принято. Конечно, мы бы хотели, чтобы на государственном телевидении с таким широким охватом показывали белорусский футбол. Мы готовы даже передавать права бесплатно, как делали это в прошлые годы. Но с другой стороны, мы бы хотели, чтобы учитывались и наши интересы. Если матч ставится в конкретное время, он должен показываться в прямом эфире, а не в записи. Если БТРК берет на себя обязательства показывать два матча, то надо выполнять, – сказал Румас.

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