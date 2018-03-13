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Сергей Румас: «Мы готовы передавать права на чемпионат Беларуси для БГТРК бесплатно, как делали это в прошлые годы»
14.03.2018 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о переговорах с БГТРК.
– Будет ли футбол на телеканалах БТРК?
– С телевидением ведем переговоры. На сегодня пока никакого решения не принято. Конечно, мы бы хотели, чтобы на государственном телевидении с таким широким охватом показывали белорусский футбол. Мы готовы даже передавать права бесплатно, как делали это в прошлые годы. Но с другой стороны, мы бы хотели, чтобы учитывались и наши интересы. Если матч ставится в конкретное время, он должен показываться в прямом эфире, а не в записи. Если БТРК берет на себя обязательства показывать два матча, то надо выполнять, – сказал Румас.
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