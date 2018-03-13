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«Городея», «Днепр», «Слуцк» и «Торпедо-БелАЗ» получили лицензии на участие в чемпионате Беларуси сезона-2018

14.03.2018 17:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию АБФФ, на котором было продолжено рассмотрение заявок на получение лицензий АБФФ на сезон 2018 года футбольных клубов «Городея», «Днепр» Могилев , «Слуцк» и «Торпедо-БелАЗ» Жодино.

Напомним, что ранее 12 марта комитет принял решение перенести рассмотрение заявок вышеуказанных клубов в связи с тем, что в период с 12 по 14 марта 2018 года проводилась аттестация тренеров для продления срока действия тренерских лицензий УЕФА.

По итогам сегодняшнего заседания комитет принял решение о выдаче лицензий АБФФ всем клубам.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня в Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию АБФФ, на котором было продолжено рассмотрение заявок на получение лицензий АБФФ...

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