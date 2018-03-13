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Чемпионат Беларуси. БГК против «Машеки», «Гомель» – СКА
14.03.2018 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
БГК имени Мешкова – Машека
14 марта, 18.00. Брест, ДС «Виктория»
Гомель – СКА
14 марта, 19.00. Гомель, Дворец игровых видов спорта
Турнирное положение: БГК – 39 очков (22 игры), СКА – 38 (22), «Гомель» – 19 (21), «Машека» – 14 (21).
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Чемпионат Беларуси БГК имени Мешкова – Машека 14 марта, 18.00.
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