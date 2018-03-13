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Румас о нелигитимном составе Дисциплинарного комитета: «В этом есть косяк АБФФ»

14.03.2018 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас оценил действия Дисциплинарного комитета.

– За последнее время АБФФ сделала огромное количество ошибок: от дела Веремко и до полного провала сборной. Что-то может заставить людей, которые занимаются ежедневным управлением, подать в отставку и поднимался ли этот вопрос на внутренних совещаниях?

– Когда говорите об ошибках в «деле Веремко», вы что имеете в виду? В том, что сперва сняли три очка с БАТЭ, а потом вернули, нет ничего страшного. Если областной суд отменяет решение районного, можно говорить об ошибках?

– Нет.

– Так и в белорусском футболе. Один орган принял решение, другой в соответствии со своими полномочиями его отменил и принял другое. Ничего страшного. Более того, федерация не влияет на эти органы. Что мне как руководителю многие ставят в вину. Но по правилам я не имею права вмешиваться в соответствии с законом и уставом.

– Но при этом в дисциплинарном комитете работали люди, которых там не могло быть по регламенту.

– Вот в этом есть вина руководства федерации. Легитимность некоторых членов была под сомнением. Но когда этих людей назначали, они были легитимны. Вопрос в том, что потом занимались деятельностью, связанной с футболом, заниматься которой права не имели.

Мы разобрались в ситуации. Я знаю причины, по которым так случилось. Скажу откровенно: в этом есть косяк АБФФ. Но согласитесь, что это не какой-то грубый просчет, – сказал Румас.

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Председатель АБФФ Сергей Румас оценил действия Дисциплинарного комитета.

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