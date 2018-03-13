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Румас о национальном стадионе: «К сожалению, работа с нашими китайскими партнерами идет медленно»

14.03.2018 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о ходе строительства национального стадиона.

– Сборная сыграет на новом стадионе «Динамо» осенью?

– Надеемся, что арена будет сдана в срок и летом произойдет открытие. Мы рассчитываем, что стадион пройдет сертификацию УЕФА, и сборная не будет для своих домашних игр покидать пределы Минска. Все мы ждем этого события.

Что касается арены возле стадиона «Трактора», то, к сожалению, работа с нашими китайскими партнерами идет медленно. Всю документацию, которую они запросили, им передали. Знаю, что китайцы запрашивали дополнительную информацию, но каких-то новостей на этот счет у меня нет, – сказал Румас.

«Думаю, Чиж до сих пор недоволен». Сергей Румас – о «Крумкачах», телевидении и президенте

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о ходе строительства национального стадиона.

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