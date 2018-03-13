Дмитрий Селюк: «В отличие от голословных высказываний Шунто и дебиловатого агента, у меня на все есть документы»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который накануне призвал пожизненно дисквалифицировать белорусский клуб «Крумкачы», ответил обвинившим его во лжи президенту клуба Денису Шунто и агенту Владимиру Осипову.

«В отличие от голословных высказываний хозяина клуба и дебиловатого агента, у меня на все есть документы, которые я вам предоставляю. В том числе приглашение, в котором указано, что проживание, питание и содержание футболистов полностью берет на себя футбольный клуб «Крумкачы».

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Безусловно, я оплатил билеты — перелет туда-обратно, а также визы. Предоставляю копию визы — до 12 марта. Виза выдается на основании количества денег, которые есть у человека, получающего ее. Это доказывает, что у игроков было не 70 евро на троих, как утверждает ангажированный руководством клуба агент.

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Более того, предоставляю нашу переписку с хозяином клуба, в которой видно, что он изначально не хотел обменивать билеты. Да я и сам согласен заплатить, дело не в деньгах. И в своем интервью я не хочу обсуждать футболистов, как они ели или не ели, а хочу сказать, что этот клуб недостоин получения лицензии для участия в соревнованиях, так как чисто по-человечески они не смогли отправить футболистов домой. Руководитель клуба заявляет, что их директор довез игроков до аэропорта. И что дальше? Он оставил их без денег, без билета, без всего. Они до сих пор находятся в полицейском участке!

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Думаю, люди, которые закончили хотя бы начальную школу, понимают, кто в этой ситуации прав, а кто виноват. Десятки футболистов и тренеров, обманутых ФК «Крумкачы», могут подтвердить мои слова. Таков стиль этого клуба. И дело не в 60, 130 или 1000 долларах. Я могу подарить детишкам из детской школы «Крумкачей» 2000 долларов. Дело ведь не в этом. Дело в отношении к людям. А его в этой команде нет.

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А странному мелкому агентишке хочу сказать, что я другого уровня, чем он, человек. Я не хожу с футболистами по кафешкам, давая им бутерброды. Это не мой уровень, а его. И мне странно, что серьезные белорусские издания дают ему площадку для комментариев», – сказал Селюк.

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