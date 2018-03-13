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Олег Дулуб: «От того, как развивалась игра в первом тайме, получил удовольствие»
14.03.2018 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб поделился эмоциями после победы над «Ислочью» (2:1).
– Игру можно поделить на два отрезка: до удаления и после. До удаления был полный контроль ситуации, после – пошли «качели» с равными шансами забить и пропустить. Ждем матча в воскресенье.
– Что скажете про удаление? Как оцените поступок Яблонского?
– Честно, я даже не видел ситуации. Видео принесут и буду смотреть.
– Будут ли санкции к Яблонскому?
– Думаю, это наше внутреннее дело.
– Почему сыграли в три центральных защитника?
– Отталкивались от тех людей, которые есть. Было несколько вариантов и мы остановились на этом.
– Оцените игру новичков в первых матчах?
– Я не сторонник кого-нибудь оценивать в этих играх. От того, как развивалась игра в первом тайме, я получил удовольствие. После удаления имели еще три-четыре момента. Все переносится в Борисов.
– Что скажете про игру Захара Волкова?
– Неплохо вошел в игру, учитывая возраст. Он сегодня дебютировал за БАТЭ. У него были помарки, но незначительные.
– Почему Драгуна не задействовали?
– Просто поберегли, – сказал Дулуб.
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