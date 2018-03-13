Радослав Латал: «Для нас главное было не пропустить. Акцентировал на этом внимание в раздевалке»

Главный тренер брестского «Динамо» Радослав Латал прокомментировал результат матча со «Слуцком» (2:0).

«Для нас главное было не пропустить. Акцентировал на этом внимание в раздевалке. Любой гол, пропущенный на своем поле, создает определенные проблемы. Ну и конечно цель была забить, что у нас и получилось. В первые 15 минут не удалось реализовать множество моментов. Если бы получилось – игроки действовали бы спокойнее. Я провел всего две замены, так как не хотел зря сдерживать игру. Во втором тайме все было под нашим контролем и я не хотел это менять.

К сожалению, у нас не хватает нападающего. Готал получил травму. Если бы он был здоров, я бы выбрал схему с двумя форвардами. О состоянии Сандро сейчас сложно говорить, посмотрим в ближайшее время. Во втором тайме после замены Фамейе в центре нападения играл Савицкий. Это одна из наших опций на этой позиции. Паша хорошо играет на контратаках.

Мы использовали подключения крайних защитников, при этом один из центральных полузащитников при атаке опускался ниже. Хотели таким образом растянуть их защиту. На неделе мы работали над тем, чтобы использовать свободное пространство. На флангах это особо не получалось, была проблема с последним пасом у ворот соперника», – сказал Латал.