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Виталий Жуковский: «БАТЭ в играх с нами выжимает голы из полумоментов»

14.03.2018 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский объяснил причины поражения от БАТЭ (1:2).

– Первые полчаса игры в нашем исполнении были довольно качественные. Плохо, что не реализовали очень хороший момент. Потом пропустили два мяча: БАТЭ в играх с нами выжимает голы из полумоментов. Видимо, очень любит. Когда встречаемся с этой командой, вроде бы получается игра, но все залетает.

Хотя по второму тайму так не скажешь. У соперников были хорошие моменты, но они не забили, хотя могли увеличивать счет. Когда игра пошла одиннадцать на десять, первые пятнадцать минут действовали так, словно не ожидали подобного подарка от соперника. Не мог я достучаться до футболистов. Потом удалось все-таки изменить рисунок игры — стали действовать низом, отыграли мяч, но больше явных возможностей забить не было — только полумоменты.

– В интервью после одного из недавних спаррингов вы акцентировали внимание, что были рады тому, что соперник сыграл в четыре защитника. Так же, как БАТЭ. А БАТЭ сейчас сыграл в пять защитников. Стало ли это для вас сюрпризом?

– Не стало, нет. Так как были план «А», план «Б». Я не могу сказать, что играли в пять защитников, — скорее в три центральных. К этому мы были готовы, – сказал Жуковский.

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский объяснил причины поражения от БАТЭ (1:2).

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