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Эрнесто Вальверде: «Челси» доказал, что это тяжелый соперник. Нам пришлось помучаться»

15.03.2018 02:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями после победы над «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 4:1 по сумме двух матчей).

«Матч был богат на события. У «Челси» много выдающихся игроков, матч получился отличный.

В первом матче они дважды попали в штангу, но мы доминировали. Сегодня мы тоже сыграли здорово, держали мяч, но и соперник был очень опасен.

В конце концов, мы поняли, как удержать преимущество, и отталкивались от этого, однако до финального свистка нам пришлось помучаться.

«Челси» доказал, что это тяжелый соперник, имеющий в своем составе очень сильных игроков.

Дембеле? Он справился со своей ролью на матч, потому что идея заключалась в том, чтобы она давал нашей игре глубину. У Мозеса и Алонсо было много ударов мимо, однако Усман заблокировал один важнейший удар из пределов штрафной.

Что касается Месси, то иметь его у себя в команде – это роскошь. Он может забить из любой позиции и помочь команде в любой ситуации.

Поддержка Гомеша? Болельщики отреагировали очень позитивно. Здорово, если он будет двигаться дальше после того интервью. У него есть для этого все необходимое.

Андре – очень хороший игрок, который хорошо проявлял себя в определенных матчах. У него есть потенциал, он усердно работает, а тренер каждый день может видеть его игровые качества», – сказал Вальверде.

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями после победы над «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 4:1 по сумме двух матчей).

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