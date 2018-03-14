|
Эрнесто Вальверде: «Челси» доказал, что это тяжелый соперник. Нам пришлось помучаться»
15.03.2018 02:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями после победы над
«Матч был богат на события. У
В первом матче они дважды попали в штангу, но мы доминировали. Сегодня мы тоже сыграли здорово, держали мяч, но и соперник был очень опасен.
В конце концов, мы поняли, как удержать преимущество, и отталкивались от этого, однако до финального свистка нам пришлось помучаться.
«Челси» доказал, что это тяжелый соперник, имеющий в своем составе очень сильных игроков.
Дембеле? Он справился со своей ролью на матч, потому что идея заключалась в том, чтобы она давал нашей игре глубину. У Мозеса и Алонсо было много ударов мимо, однако Усман заблокировал один важнейший удар из пределов штрафной.
Что касается Месси, то иметь его у себя в команде – это роскошь. Он может забить из любой позиции и помочь команде в любой ситуации.
Поддержка Гомеша? Болельщики отреагировали очень позитивно. Здорово, если он будет двигаться дальше после того интервью. У него есть для этого все необходимое.
Андре – очень хороший игрок, который хорошо проявлял себя в определенных матчах. У него есть потенциал, он усердно работает, а тренер каждый день может видеть его игровые качества», – сказал Вальверде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями после победы над «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 4:1 по сумме двух матчей).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии