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Определены все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

15.03.2018 01:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Определены все участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18.

В четвертьфинале сыграют: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» (обе – Англия), «Реал», «Барселона», «Севилья» (все – Испания), «Ювентус», «Рома» (обе – Италия), «Бавария» (Германия).

Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 16 апреля.

 
 
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Определены все участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18.

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