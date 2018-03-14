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Определены все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
15.03.2018 01:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Определены все участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18.
В четвертьфинале сыграют: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» (обе – Англия), «Реал», «Барселона», «Севилья» (все – Испания), «Ювентус», «Рома» (обе – Италия), «Бавария» (Германия).
Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 16 апреля.
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Определены все участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18.
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