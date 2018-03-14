Месси забил 100-й гол в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

Второй мяч в ворота лондонцев стал для аргентинского форварда 100-м в ЛЧ. Он стал всего вторым игроком, кому покорилась эта отметка в турнире после Криштиану Роналду (117 голов).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Барселона».