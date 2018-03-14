ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ман Сити» может быть наказан запретом на трансферы, если подтвердится нарушение правил трансферов молодых игроков

15.03.2018 07:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

ФИФА изучает ситуацию с нарушением «Манчестер Сити» правил по взаимодействию с молодыми игроками.

Утверждается, что ФИФА расширила расследование против манкунианского клуба из-за нарушения ими правил по трансферам несовершеннолетних футболистов.

Два африканских игрока, Джордж Дэвис и Доминик Одуро заявили, что играли за молодежку «Сити» до достижения 18 лет. По правилам ФИФА запрещено заигрывать молодых игроков из других стран до совершеннолетия.

Ранее за похожие нарушения запретом на трансферы наказывались «Реал», «Барселона» и «Атлетико», сейчас ФИФА изучает такие моменты в Англии и ведет расследование не только против «Ман Сити», но и против «Челси». 

Манкунианцам, в том случае, если будет доказана их виновность, грозит то же наказание, что и испанским клубам – запрет на трансферы.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФИФА изучает ситуацию с нарушением «Манчестер Сити» правил по взаимодействию с молодыми игроками.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрес Иньеста: «Барселона» сделала очередной шаг к победе в ЛЧ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика