«Ман Сити» может быть наказан запретом на трансферы, если подтвердится нарушение правил трансферов молодых игроков

ФИФА изучает ситуацию с нарушением «Манчестер Сити» правил по взаимодействию с молодыми игроками.

Утверждается, что ФИФА расширила расследование против манкунианского клуба из-за нарушения ими правил по трансферам несовершеннолетних футболистов.

Два африканских игрока, Джордж Дэвис и Доминик Одуро заявили, что играли за молодежку «Сити» до достижения 18 лет. По правилам ФИФА запрещено заигрывать молодых игроков из других стран до совершеннолетия.

Ранее за похожие нарушения запретом на трансферы наказывались «Реал», «Барселона» и «Атлетико», сейчас ФИФА изучает такие моменты в Англии и ведет расследование не только против «Ман Сити», но и против «Челси».

Манкунианцам, в том случае, если будет доказана их виновность, грозит то же наказание, что и испанским клубам – запрет на трансферы.