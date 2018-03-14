Андрес Иньеста: «Барселона» сделала очередной шаг к победе в ЛЧ»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста высказался после разгрома «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

«Мы не перестаем говорить о Месси. Он каждый раз становится ключевой фигурой. Это настоящая удача, что он здесь. Надеюсь, мы сможем вплотную приблизиться к победе в Лиге чемпионов. Мы сделали очередной шаг на пути к трофею.

Залог нашего успеха заключается в том, что мы все двигаемся в одном направлении. Игроки нуждаются в болельщиках, а болельщики заставляют игроков выкладываться на поле.

Жеребьевка? Мы слишком хорошо знаем испанские команды, поэтому я бы предпочел избежать встречи с ними», – сказал Иньеста.