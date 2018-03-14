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Агент Владимир Осипов: «Двум африканцам из трех сказали, что они не подходят клубу 4-5 марта. Это факт. Их кормили. Это тоже факт»

15.03.2018 07:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Владимир Осипов ответил на критику Дмитрия Селюка.

– Как вы отреагировали на ответ Дмитрия Селюка?

– По-моему он уже проявил себя высокоинтеллектуальным, воспитанным и ценящим футбольную этику специалистом.

– И все-таки?

– Поймите, я никогда не буду что-то утверждать, если не видел или слышал этого. Я всегда выступал и буду выступать за справедливость, честность и открытые принципы ведения бизнеса: когда рукопожатие может быть гарантом последующей подписи в контракте.

Двум африканцам из трех сказали, что они не подходят клубу 4-5 марта. Это факт. Их кормили. Это тоже факт. Они знали, что минимум до 6 марта им точно не дадут контракт из-за запрета «Крумкачоў» на регистрацию футболистов. Эти африканцы знали, что мы ходили менять деньги в банк. Это тоже факт. Как и то, что у них просрочена виза. Вот про это я говорю.

Если говорить о тех 130 долларах, я так и сказал, что вообще не знаю этой истории. Это дела Селюка с клубом. В общем, по-моему обижаться на правду и кого-то оскорблять – это не самое умное решение в данной ситуации, – сказал Осипов.

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Шунто о словах Селюка: «Там каждое предложение ложь»

 
 
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