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Индиан-Уэллс (ATP). Федерер, дель Потро вышли в 1/4 финала
15.03.2018 07:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Действующий чемпион турнира в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер вышел в четвертьфинал.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
8 – 18 марта 2018
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
1/8 финала
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Действующий чемпион турнира в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер вышел в четвертьфинал.
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