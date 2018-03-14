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Индиан-Уэллс (ATP). Федерер, дель Потро вышли в 1/4 финала

15.03.2018 07:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Действующий чемпион турнира в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер вышел в четвертьфинал. 

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

8 – 18 марта 2018

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

1/8 финала

Роджер Федерер (Швейцария)  Жереми Шарди (Франция)
7:56:4
Дата проведения
15 марта, 01.21
Онлайн матча

 

Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)  Леонардо Майер (Аргентина)
3:67:66:3
Дата проведения
15 марта, 03.04
Онлайн матча

 

Кевин Андерсон (ЮАР)  Пабло Каррено-Буста (Испания)
4:66:37:6
Дата проведения
15 марта, 00.04
Онлайн матча

 

Кевин Андерсон (ЮАР)  Пабло Каррено-Буста (Испания)
4:66:37:6
Дата проведения
15 марта, 00.04
Онлайн матча

 

Сэм Куэрри (США)  Фелисиано Лопес (Испания)
6:36:4
Дата проведения
15 марта, 03.13
Онлайн матча

 

Хен Чон (Южная Корея)  Пабло Куэвас (Уругвай)
6:16:3
Дата проведения
14 марта, 20.14
Онлайн матча

 

Маркос Багдатис (Кипр)  Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
15 марта, 07.15
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия)  Тэйлор Фриц (США)
6:26:76:4
Дата проведения
14 марта, 20.09
Онлайн матча

 

 
 
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Действующий чемпион турнира в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер вышел в четвертьфинал.

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