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Кубок мира. Спринт. Мартен Фуркад стартует 17-м, Бочарников – 29-м, Елетнов – 48-м, Йоханнес Бо – 54-м

15.03.2018 07:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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15 марта на этапе Кубка мира в Холменколлене пройдет мужской спринте. Беларусь представят Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский и Максим Воробей. 

Дата проведения
15 марта, 16.45
Онлайн гонки

Осло-Холменколлен, Норвегия. Спринт

Стартовый лист

1  Эрленд Овренг Бьонтегорд
2  Кристиан Гоу
3  Калев Эрмитс
4  Симон Шемп
5  Дмитрий Пидручный
6  Ларс Хельге Биркеланд
7  Евгений Гараничев
8  Лукас Хофер
9  Ярослав Соукуп
10  Беньямин Вегер
11  Себастьян Самуэльссон
12  Марио Дольдер
13  Доминик Ландертингер
14  Туомас Гренман
15  Антон Шипулин
16  Тимофей Лапшин
17  Мартен Фуркад
18  Бенедикт Долль
19  Кентен Фильон-Майе
20  Симон Эдер
21   Михаэль Реш
22  Красимир Анев
23  Арнд Пайффер
24  Клемен Бауэр
25  Лоуэлл Бэйли
26  Гжегож Гузик
27  Доминик Виндиш
28  Юлиан Эберхард
29  Сергей Бочарников
30  Артем Прима
31  Симон Дестье
32  Яков Фак
33  Тим Берк
34  Хенрик Л’Абе Лунн
35  Эрик Лессер
36  Миха Довжан
37  Тобиас Эберхард
38  Теро Сеппяля
39  Антонин Гигонна
40  Жереми Финелю
41  Михал Крчмарж
42  Антон Бабиков
43  Ондржей Моравец
44  Йоханнес Кюн
45  Мартин Отченаш
46  Йеспер Нелин
47  Владимир Илиев
48  Роман Елетнов
49  Тарьей Бо
50  Скотт Гоу
51  Андрей Расторгуев
52  Владимир Семаков
53  Шон Доэрти
54  Йоханнес Бо
55  Максим Цветков
56  Томас Бормолини
57  Роман Еремин
58  Георге Бута
59  Антон Смольский
60  Андржей Нендза-Кубинец
61  Антон Синапов
62  Витаутас Строля
63  Йонгу Ким
64  Матей Казар
65  Олли Хииденсало
66  Лейф Нордгрин
67  Александр Патриюк
68  Роман Реес
69  Эдин Ходжич
70  Эмильен Жакелен
71  Рене Захна
72  Владислав Витенко
73  Дмитрий Малышко
74  Скотт Диксон
75  Корнел Пукьяну
76  Руслан Ткаленко
77  Феликс Лейтнер
78  Микито Татидзаки
79  Йоша Буркхальтер
80  Ленарт Облак
81  Фредрик Линдстрем
82  Брендан Грин
83  Уле Эйнар Бьорндален
84  Апостолос Ангелис
85  Кароль Домбровски
86  Адам Вацлавик
87  Максим Воробей
88  Георг Поп
89  Василий Подкорытов
90  Роберт Слотинс
91  Марцин Швайнош
92  Себастьян Штальдер
93  Артем Тищенко
94  Димитар Герджиков
95  Даниэль Мезотич
96  Якуб Штвртецки
97  Томаш Хасилла
98  Максим Браун
99  Алекс Хау
100  Рокас Суславичюс
101  Каури Кыйв
102  Матвей Елисеев
103  Макс Дэвис
104  Пеппе Фемлинг
105  Тсукаса Кобоноки
 
 
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15 марта на этапе Кубка мира в Холменколлене пройдет мужской спринте.

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