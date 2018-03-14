Сергей Ясинский: «Теоретически мы, конечно, можем и в тройку пробиться»

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился ожиданиями от чемпионата.

– Футбол, в который мы играем, должен нравиться в первую очередь футболистам. Они должны получать удовольствие, тогда и зрителям наша игра будет нравиться. Кроме того, когда работа в удовольствие, то быстрее развиваешься. И у нас получается. Некоторые наши футболисты, не пользовавшиеся спросом у других клубов, вдруг стали востребованными. Их уход в определенной мере печалит, но радует то, что прогресс случился именно в «Витебске».

Что касается игрового рисунка, то мы пытаемся конструировать игру, строить ее. Не надеяться на случай, а создавать голевые моменты. При этом красивая игра не противоречит работе на результат. Оборона должна быть в балансе с атакой. Так вышло, что зимой в защите мы действовали очень хорошо, а атака отставала. Был дисбаланс, который нивелировал приход Адамовича. Сейчас мы имеем футболистов, которые умеют и любят атаковать. И моя задача сделать из этих исполнителей хороший ансамбль. А получится или нет – покажет чемпионат.

Всегда стараюсь быть объективным. Пока ни по финансам, ни по подбору исполнителей мы не можем конкурировать с топ-4 нашего чемпионата. Теоретически мы, конечно, можем и в тройку пробиться. Но чтобы это случилось, должно совпасть два фактора. Во-первых, две команды из топ-4 по каким-то причинам должны провалить чемпионат, а я пока не вижу для этого причин. Во-вторых, мы должны выстрелить на 120 процентов и выдать идеальную серию из 30 игр. Такое бывает в футболе, но очень редко. Мировая практика показывает, что выстрелить сложно. На это должны быть объективные причины. Одного нашего желания, лозунгов и мечтаний мало, – сказал Ясинский.

«Сразу обозначаем игроку, сколько можем платить. И никаких торгов». «Витебск» собирает очень интересную банду