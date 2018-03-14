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Алексей Торбин: «Понимаем, что нововведения скажутся на «Юности» в первую очередь. Но мы проголосовали за это, пойдя даже в ущерб себе»

15.03.2018 11:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Исполняющий обязанности генерального директора «Юности» Алексей Торбин поделился мнением о грядущих изменениях в регламенте экстралиги.

– На последнем заседании исполкома обсуждалось решение, что квота на игроков старше 28 лет может быть расширена на одну — две вакансии для тех команд, которые передали хоккеистов на контракт в КХЛ. Это делается для того, чтобы стимулировать клубы работать с игроками и чтобы команда не сильно пострадала по спортивному принципу. Данный вопрос будет еще решаться ближе к началу сезона. Возможно, кто-то сможет заявить шестерых или семерых «лимитчиков». Нужно отметить, что ограничений по возрасту в «Динамо-Минск» нет, и здесь мы тоже идем по российской модели: в ВХЛ есть ограничения — в КХЛ нет.

— В интернете много разговоров о том, что экстралига потеряет сильнейших своих хоккеистов — легионеров. Как это отразится, на ваш взгляд?

— Ежегодное снижение потолка зарплат в экстралиге привело к тому, что привезти хороших легионеров из Северной Америки или Европы к нам и так очень проблематично. Приезжают совсем не те, кто на две головы сильнее местных игроков, как это нужно. Таких найти крайне сложно. Сейчас у нас в чемпионате выступают два чеха из второй чешской экстралиги, финн из второго дивизиона, поляк и латвиец. И нельзя сказать, что они так уж сильно выделяются на общем уровне. С учетом того, что потолок станет еще ниже, не останется в чемпионате и этих легионеров. Иностранцев действительно высокого уровня в экстралиге и без того уже давно нет. И возможности привлечь хоккеистов, о которых кто-то мечтает, сейчас просто отсутствуют.

Ограничения же вводятся в том числе и для того, чтобы оградить клубы от ненужных и необоснованных покупок игроков и трат денег. Те же, кто имеет хорошие деньги, должны обращать внимание в первую очередь на собственную школу и подготовку смены. Пусть лучше средства, которые идут на приглашение возрастных иностранцев, пойдут на организацию поездки детских команд на сильные европейские и российские турниры, чтобы мы могли больше сравнивать, как мы развиваемся.

Когда в России и Казахстане вводились такие ограничения, тоже было много обсуждений. Но система заработала, и нагрузка на местный бюджет снизилась. А освободившиеся деньги смогли перенаправить на развитие детского и молодежного хоккея.

— Без возрастных легионеров труднее станет выступать на международной арене…

— Мы понимаем, что нововведения скажутся на нашем клубе в первую очередь. Хотя бы потому, что мы чаще, чем другие, приглашали хоккеистов из стран Европы и Северной Америки. Несмотря на это, мы проголосовали за этот пункт, пойдя даже в ущерб себе, ведь мы постоянно выступаем в европейских турнирах. Сложно конкурировать с командами, где до 60 процентов состава составляют легионеры. Хотя Континентальный кубок показал, что есть шанс зацепиться и против таких соперников. Но мы будем обкатывать молодежь, которая пойдет дальше.

Мы понимаем, что ни один финн или канадец, который приезжает в экстралигу, не пробьется потом в минское «Динамо», не останется здесь постоянно жить и никак не сможет помочь стране, которая тратит на него деньги, – сказал Торбин.

 
Теги: Минск
 
 
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Исполняющий обязанности генерального директора «Юности» Алексей Торбин поделился мнением о грядущих изменениях в регламенте экстралиги.

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