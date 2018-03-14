ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Сушко: «Хочется попасть в НХЛ как можно скорее. Я очень мотивирован»

15.03.2018 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Оуэн Саунд Аттак» Максим Сушко рассказал о желании попасть в НХЛ.

— Сейчас вы проводите отличный сезон, уже статистически побив лучший результат (с 2011 года) для белорусских игроков, выступавших в канадских лигах. В чем секрет такой яркой игры?

— Соглашусь, что сезон складывается неплохо, но все равно есть чему учиться, и я стараюсь улучшать свою игру каждый день. Нет предела совершенству, и важно всегда об этом помнить. Секрет прогресса? Тренер стал чаще мне доверять. Я провожу больше времени на льду, следовательно, есть возможности себя проявить.

— На драфте НХЛ 2017 года вас выбрала «Филадельфия». Это один из ваших самых памятных дней спортивной карьеры или же нет?

— Определенно самый! Данные эмоции нельзя описать словами. Это чувство удовлетворения, что все твои старания не прошли даром. Помню практически каждую деталь того мероприятия.

— Попадание в НХЛ — это долгий и тернистый путь, которому должна сопутствовать и удача. Часто ли вы думаете о сильнейшей лиге планеты или же стараетесь ставить цели поэтапно?

— Конечно, хочется попасть туда как можно скорее. Но в то же время я прекрасно понимаю, что есть еще много аспектов, которые мне необходимо улучшить. Главное, продолжать усердно трудиться и не опускать руки. Я очень мотивирован для всего этого.

— Каковы ваши цели на оставшуюся часть сезона?

— Скоро начинается его самая интересная часть — плей-офф. Хочется пройти с клубом как можно дальше. Однако если мы вылетим рано, то надеюсь поехать на чемпионат мира в составе национальной дружины. Был бы счастлив проверить свои силы в матчах против лучших хоккеистов мира и помочь команде в выполнении задач, – сказал Сушко.

Напомним, в марте нынешнего года Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией».

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Оуэн Саунд Аттак» Максим Сушко рассказал о желании попасть в НХЛ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Нехайчик о матче против «Слуцка»: «Мне кажется, приехали ребята просто мешать играть в футбол»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика