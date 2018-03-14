ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Альфред Эдер: «Если Домрачева продолжит карьеру, то вторая победа в общем зачете Кубка мира – достижимая цель»

15.03.2018 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тренер женской сборной Беларуси Альфред Эдер поделился мнением насчет того, будет ли четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева выступать в следующем сезоне.

«Домрачева - сильнейшая и лучшая! Совершенно точно. С такими людьми, как Дарья, приятно работать и общаться. Если она решит продолжить карьеру, то вторая виктория в Кубке мира - реальная, достижимая цель.

Но тут сразу необходимо видеть трудности. В том числе, в расписании сезона-2018/2019. Есть ведь домашний чемпионат Европы в Раубичах. Если участвовать в нем, то надо пропускать североамериканские этапы Кубка мира…

Не буду говорить о том, что я предполагаю в отношении планов Домрачевой и Скардино. У меня уже есть свои ощущения, но ни Дарья, ни Надя ничего конкретного по этому поводу еще не сказали. А мы с Федором Свободой не спрашиваем их об этом каждый день!

Это должно быть взвешенное, хорошо обдуманное решение. И одна из задач на Осло и Тюмень - как раз таки расставить точки над «i». Немного потерпите и все узнаете», – сказал Эдер.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер женской сборной Беларуси Альфред Эдер поделился мнением насчет того, будет ли четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева выступать в следующем...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Скшинецкий переходит в «Смолевичи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика