Альфред Эдер: «Если Домрачева продолжит карьеру, то вторая победа в общем зачете Кубка мира – достижимая цель»

Тренер женской сборной Беларуси Альфред Эдер поделился мнением насчет того, будет ли четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева выступать в следующем сезоне.

«Домрачева - сильнейшая и лучшая! Совершенно точно. С такими людьми, как Дарья, приятно работать и общаться. Если она решит продолжить карьеру, то вторая виктория в Кубке мира - реальная, достижимая цель.

Но тут сразу необходимо видеть трудности. В том числе, в расписании сезона-2018/2019. Есть ведь домашний чемпионат Европы в Раубичах. Если участвовать в нем, то надо пропускать североамериканские этапы Кубка мира…



Не буду говорить о том, что я предполагаю в отношении планов Домрачевой и Скардино. У меня уже есть свои ощущения, но ни Дарья, ни Надя ничего конкретного по этому поводу еще не сказали. А мы с Федором Свободой не спрашиваем их об этом каждый день!

Это должно быть взвешенное, хорошо обдуманное решение. И одна из задач на Осло и Тюмень - как раз таки расставить точки над «i». Немного потерпите и все узнаете», – сказал Эдер.