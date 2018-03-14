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Альфред Эдер: «Если Домрачева продолжит карьеру, то вторая победа в общем зачете Кубка мира – достижимая цель»
15.03.2018 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер женской сборной Беларуси Альфред Эдер поделился мнением насчет того, будет ли четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева выступать в следующем сезоне.
«Домрачева - сильнейшая и лучшая! Совершенно точно. С такими людьми, как Дарья, приятно работать и общаться. Если она решит продолжить карьеру, то вторая виктория в Кубке мира - реальная, достижимая цель.
Но тут сразу необходимо видеть трудности. В том числе, в расписании сезона-2018/2019. Есть ведь домашний чемпионат Европы в Раубичах. Если участвовать в нем, то надо пропускать североамериканские этапы Кубка мира…
Это должно быть взвешенное, хорошо обдуманное решение. И одна из задач на Осло и Тюмень - как раз таки расставить точки над «i». Немного потерпите и все узнаете», – сказал Эдер.
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Альфред Эдер: «Если Домрачева продолжит карьеру, то вторая победа в общем зачете Кубка мира – достижимая цель»
Тренер женской сборной Беларуси Альфред Эдер поделился мнением насчет того, будет ли четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева выступать в следующем...
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