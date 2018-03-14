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Сборная Беларуси осталась на 93-м месте в рейтинге ФИФА

15.03.2018 12:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная России опустилась на 2 строчки в рейтинге ФИФА.

Россия занимает в мартовском рейтинге 63-е место. Она пропустила вперед сборные Словении и Кабо-Верде.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Германия;

2 (2). Бразилия;

3 (3). Португалия;

4 (4). Аргентина;

5 (5). Бельгия;

6 (7). Польша;

6 (6) Испания;

8 (8). Швейцария;

9 (9). Франция;

10 (10). Чили;

...

83 (83). Люксембург;

...

93 (93). Беларусь;

...

170 (166). Молдова;

...

204 (204). Сан-Марино.

Полный рейтинг можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.

 
 
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Сборная России опустилась на 2 строчки в рейтинге ФИФА.

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