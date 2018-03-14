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Сборная Беларуси осталась на 93-м месте в рейтинге ФИФА
15.03.2018 12:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная России опустилась на 2 строчки в рейтинге
Россия занимает в мартовском рейтинге 63-е место. Она пропустила вперед сборные Словении и Кабо-Верде.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Германия;
2 (2). Бразилия;
3 (3). Португалия;
4 (4). Аргентина;
5 (5). Бельгия;
6 (7). Польша;
6 (6) Испания;
8 (8). Швейцария;
9 (9). Франция;
10 (10). Чили;
...
83 (83). Люксембург;
...
93 (93). Беларусь;
...
170 (166). Молдова;
...
204 (204). Сан-Марино.
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Сборная России опустилась на 2 строчки в рейтинге ФИФА.
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