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«Техас» – «Манитоба». Готовец забросил первую шайбу в сезоне

15.03.2018 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник «Манитобы» Кирилл Готовец отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Техаса» (6:3).

Это первая шайба Готовца в нынешнем сезоне. Всего в сезоне Готовец провел 48 матчей, набрал 10 очков.

 
 
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Белорусский защитник «Манитобы» Кирилл Готовец отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Техаса» (6:3).

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