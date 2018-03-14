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«Техас» – «Манитоба». Готовец забросил первую шайбу в сезоне
15.03.2018 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник «Манитобы» Кирилл Готовец отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Техаса» (6:3).
Это первая шайба Готовца в нынешнем сезоне. Всего в сезоне Готовец провел 48 матчей, набрал 10 очков.
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Белорусский защитник «Манитобы» Кирилл Готовец отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Техаса» (6:3).
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