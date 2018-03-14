Дарья Домрачева заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене

Дарья Домрачева. Фото IBU

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева заняла второе место в спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал сегодня в норвежском Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительницей стала Анастасия Кузьмина из Словакии, которая показала высокую скорость прохождения дистанции и, несмотря на один промах, преодолела 7,5 км за 21 мин. 31,8 сек. Белоруска Дарья Домрачева без промахов прошла два огневых рубежа и уступила лидеру 8,9 сек. Бронзовым призером в спринте стала украинка Юлия Джима - + 29,2 сек. (0+0).

На предыдущем этапе Кубка мира в Контиолахти Дарья Домрачева заняла первое место в спринте, тогда как выступление в Финляндии для словацкой биатлонистки сложилось крайне неудачно.

Сегодня в Норвегии состоится также мужской спринт, в котором примут участие Cергей Бочарников (29 стартовый номер), Роман Елётнов (48), Антон Смольский (59), Максим Воробей (87).

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