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Алексей Торбин: «Легче всего, как делают многие, заниматься возрастными хоккеистами за деньги из бюджета»

15.03.2018 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Исполняющий обязанности генерального директора «Юности» Алексей Торбин считает, что изменения в экстралиге пойдут на пользу развития хоккея в стране.

— Нововведения в чемпионате потребуют четкой работы этой системы от всех клубов?

— Мы все находимся в примерно одинаковых условиях. Но почему тогда, например, я как руководитель «Юности», должен заниматься основной командой, резервной, школой с 500 учащимися, решать тысячи вопросов со льдом, залами, тренажерами, логистикой, искать тренеров, деньги, чтобы оплачивать их труд, выработать некую систему поддержки и преемственности? Почему тренеры основной команды интересуются делами СДЮШОР и смотрят ближайший резерв? Ведь легче всего, как делают многие, заниматься возрастными хоккеистами за деньги из бюджета. Но при этом у тебя нет резерва ни в школе, ни в Высшей лиге — это не волнует никого.

Изменения заставят работать руководителей на местах, чтобы выстроить клубную систему. Нужно, чтобы люди понимали: нет резерва — не будет будущего. Необходимо давать возможность своим хоккеистам показать себя. Мы имеем проблемы: хоккеисты, которые выходят из Высшей лиги, вынуждены уезжать в Витебск, Могилев или Новополоцк, где, к сожалению, не самые лучшие условия для развития. Лимитами мы дадим возможность проявить себя всем хоккеистам, которые могут двигаться дальше, обеспечим нормальный переход из молодежного хоккея во взрослый, – сказал Торбин.

Торбин поддержал реформы ФХБ: «Принятые меры направлены на то, чтобы наш чемпионат стал только интереснее»

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Исполняющий обязанности генерального директора «Юности» Алексей Торбин считает, что изменения в экстралиге пойдут на пользу развития хоккея в стране.

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