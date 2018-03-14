ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск готов провести на высоком уровне финал Кубка мира по конькобежному спорту - представитель Совета ISU

15.03.2018 16:18 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Минск готов провести на высоком уровне финал Кубка мира по конькобежному спорту - представитель Совета ISU
Фото Белорусского союза конькобежцев

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск готов провести на высоком уровне финал Кубка мира по конькобежному спорту. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции представитель Совета Международного союза конькобежцев (ISU) Роланд Майлард, передает корреспондент БЕЛТА.

Решающая стадия турнира пройдет с 17 по 18 марта на конькобежном стадионе "Минск-Арены".

"Мне всегда приятно быть в Минске. Тут прекрасная спортивная инфраструктура, и это касается не только конькобежного спорта", - сказал Роланд Майлард. Он высоко оценил конькобежный стадион в Минске и подчеркнул важность присутствия белорусских атлетов на домашнем этапе.

Заместитель председателя Белорусского союза конькобежцев Алексей Хатылев отметил, что заявка на проведение финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту подавалась еще в прошлом году. Он подчеркнул: "Мы ждем на соревнованиях новых рекордов и постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы спортсмены получили удовольствие от соревнований и уехали с хорошим настроением".

Конькобежный стадион "Минск-Арены" ранее принимал уже несколько серьезных турниров. Здесь постоянно проходят этапы юниорского Кубка мира, а в январе 2016-го состоялся чемпионат Европы по конькобежному спорту.-0-

Фото Белорусского союза конькобежцев.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск готов провести на высоком уровне финал Кубка мира по конькобежному спорту. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дарья Домрачева: «Очень рада хорошим ощущениям на трассе и чистой стрельбе. Закрыть все мишени всегда приятно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика