ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дарья Домрачева: «Очень рада хорошим ощущениям на трассе и чистой стрельбе. Закрыть все мишени всегда приятно»

15.03.2018 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свой результат в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене (2-е место), передает корреспондент Sports.ru Мария Александрова.

«Мне всегда нравилось соревноваться в Холменколлене. Здесь теплее, чем в других местах, где мы выступаем. Приятное весеннее чувство. Мне также очень нравится то, что здесь много детей, которые нас поддерживают, дарят какие-то свежие эмоции и придают сил.

Я очень рада хорошим ощущениям на трассе и, конечно же, чистой стрельбе. Закрыть все мишени всегда приятно. Я довольна своей работой сегодня», – сказала Домрачева.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свой результат в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене (2-е место), передает корреспондент Sports.ru...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Малкин о КХЛ: «Не будет хоккея в Кузне, что дальше? Будем китайцев приглашать, русский паспорт выдавать?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика