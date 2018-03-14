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Дарья Домрачева: «Очень рада хорошим ощущениям на трассе и чистой стрельбе. Закрыть все мишени всегда приятно»
15.03.2018 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свой результат в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене (2-е место), передает корреспондент Sports.ru Мария Александрова.
«Мне всегда нравилось соревноваться в Холменколлене. Здесь теплее, чем в других местах, где мы выступаем. Приятное весеннее чувство. Мне также очень нравится то, что здесь много детей, которые нас поддерживают, дарят какие-то свежие эмоции и придают сил.
Я очень рада хорошим ощущениям на трассе и, конечно же, чистой стрельбе. Закрыть все мишени всегда приятно. Я довольна своей работой сегодня», – сказала Домрачева.
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Дарья Домрачева: «Очень рада хорошим ощущениям на трассе и чистой стрельбе. Закрыть все мишени всегда приятно»
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свой результат в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене (2-е место), передает корреспондент Sports.ru...
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