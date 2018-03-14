Дарья Домрачева: «Очень рада хорошим ощущениям на трассе и чистой стрельбе. Закрыть все мишени всегда приятно»

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свой результат в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене (2-е место), передает корреспондент Sports.ru Мария Александрова.

«Мне всегда нравилось соревноваться в Холменколлене. Здесь теплее, чем в других местах, где мы выступаем. Приятное весеннее чувство. Мне также очень нравится то, что здесь много детей, которые нас поддерживают, дарят какие-то свежие эмоции и придают сил.

Я очень рада хорошим ощущениям на трассе и, конечно же, чистой стрельбе. Закрыть все мишени всегда приятно. Я довольна своей работой сегодня», – сказала Домрачева.