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Малкин о КХЛ: «Не будет хоккея в Кузне, что дальше? Будем китайцев приглашать, русский паспорт выдавать?»
15.03.2018 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался на тему сокращения количества российских клубов в
«Мне тяжело судить, я ведь не нахожусь внутри КХЛ. У меня нет административных ресурсов для того, чтобы принимать решения.
Я не близкий друг Владислава Третьяка или еще кого-то. Сужу со своей колокольни.
Не исключаю, что у меня неверный взгляд на ситуацию. Что здесь большая политика, что нужно развивать хоккей в Китае, чтобы мы были первыми. Потому что я много слышал, американцы хотят выходить на тот рынок. Россия хочет их опередить.
Но все равно надо поддерживать клубы в своей стране. Тот же
Жива команда с большим именем. Вспомните, сколько легендарных хоккеистов вышло из «Спартака». То же самое с Новокузнецком, где хоккей потихоньку умирает. Посмотрите, сколько там воспитали игроков. Те же
Ну не будет хоккея в Кузне. Что дальше? Будем китайцев к себе приглашать, русский паспорт им выдавать? Может, это более легкий путь?
Я все равно переживаю за хоккей в России. Переживаю за страну. Особенно за спортивные моменты, в которых разбираюсь.
Но это, повторю, только мое мнение. Есть
Четыре месяца назад Малкин
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Малкин о КХЛ: «Не будет хоккея в Кузне, что дальше? Будем китайцев приглашать, русский паспорт выдавать?»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался на тему сокращения количества российских клубов в КХЛ.
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