Малкин о КХЛ: «Не будет хоккея в Кузне, что дальше? Будем китайцев приглашать, русский паспорт выдавать?»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался на тему сокращения количества российских клубов в .

«Мне тяжело судить, я ведь не нахожусь внутри КХЛ. У меня нет административных ресурсов для того, чтобы принимать решения.

Я не близкий друг Владислава Третьяка или еще кого-то. Сужу со своей колокольни.

Не исключаю, что у меня неверный взгляд на ситуацию. Что здесь большая политика, что нужно развивать хоккей в Китае, чтобы мы были первыми. Потому что я много слышал, американцы хотят выходить на тот рынок. Россия хочет их опередить.

Но все равно надо поддерживать клубы в своей стране. Тот же пропустил один или два сезона. А сейчас вышел в плей-офф. Пусть и уступил ЦСКА в серии, но сражался и делал все, что мог.

Жива команда с большим именем. Вспомните, сколько легендарных хоккеистов вышло из «Спартака». То же самое с Новокузнецком, где хоккей потихоньку умирает. Посмотрите, сколько там воспитали игроков. Те же , Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов…

Ну не будет хоккея в Кузне. Что дальше? Будем китайцев к себе приглашать, русский паспорт им выдавать? Может, это более легкий путь?

Я все равно переживаю за хоккей в России. Переживаю за страну. Особенно за спортивные моменты, в которых разбираюсь.

Но это, повторю, только мое мнение. Есть или Вячеслав Фетисов – люди приближенные. Они дают советы и, думаю, понимают, что делают. Наверняка эти советы правильные», – поделился мыслями хоккеист.

Четыре месяца назад Малкин присоединился к движению Putin Team, поддерживающему действующие российские власти.