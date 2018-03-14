Волчков снова стал капитаном мужской сборной Беларуси, Пучек – капитаном женской команды

13 марта 2018 года состоялось заседание Белорусской федерации тенниса.

Татьяна Пучек подтвердила свою готовность занять пост капитана команды, которая уже занимала эту должность с 2012 по 2015 год. Тогда команда вышла во вторую Мировую группу.

Капитаном мужской команды назначен Владимир Волчков. Напомним, специалист был отстранен от этой должности 16 февраля 2018 года.

На должность капитана мужской команды в розыгрыше Кубка Дэвиса были предложены кандидатуры Максима Мирного, Александра Швеца, Дениса Смолекова, Владимира Волчкова. На должность капитана женской команды в розыгрыше Кубка Федерации – кандидатуры Татьяны Пучек и первого тренера Виктории Азаренко Вячеслава Конникова. Рассматривались также кандидатуры Сергея Тетерина, Семена Кагана, Эдуарда Дуброва, Владимира Перко, однако они взяли самоотвод.

Члены Бюро Правления единогласно согласовали кандидатуру Владимира Волчкова на должность капитана команды Кубка Дэвиса.

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