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Глеб и «Кайрат» не договорились об условиях контракта

15.03.2018 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, белорусский полузащитник Александр Глеб с 7 марта находился в расположении «Кайрата» из Алматы. Однако его пребывание в клубе подписанием контракта не увенчалось.

«Глеб не переходит в «Кайрат», поскольку стороны не договорились об условиях контракта. Теперь Александр будет рассматривать другие варианты продолжения карьеры», – сказал агент Глеба Евгений Гайдук.

 
 
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Как сообщалось ранее, белорусский полузащитник Александр Глеб с 7 марта находился в расположении «Кайрата» из Алматы.

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