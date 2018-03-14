Глеб и «Кайрат» не договорились об условиях контракта

Как сообщалось ранее, белорусский полузащитник Александр Глеб с 7 марта находился в расположении «Кайрата» из Алматы. Однако его пребывание в клубе подписанием контракта не увенчалось.

«Глеб не переходит в «Кайрат», поскольку стороны не договорились об условиях контракта. Теперь Александр будет рассматривать другие варианты продолжения карьеры», – сказал агент Глеба Евгений Гайдук.