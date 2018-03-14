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Лыжник Сергей Долидович продал на аукционе олимпийский телефон и оказал помощь детдому

15.03.2018 17:58 — Новости Спорта | БелТА  
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Лыжник Сергей Долидович продал на аукционе олимпийский телефон и оказал помощь детдому
Сергей Долидович (второй слева)

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Сергей Долидович продал на аукционе олимпийский телефон, который он получил за участие в зимних Играх в Пхенчхане, а также спортивные очки из Лиллехаммера и оказал помощь Андреевскому детскому дому под Оршей, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы проекта.

Вещи именитого атлета были выставлены на благотворительный аукцион. Все вырученные во время торгов средства (Br2 965), а также деньги, собранные посредством краудфандинга, оставшиеся после подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане, спортсмен направил в детский дом.

"Рад, что мои олимпийские лоты заинтересовали белорусов. Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в акции. Отдельно хочу поблагодарить победителей аукциона за то, что помогли сделать маленькое доброе дело", - отметил Сергей Долидович.

Заместитель директора Андреевского детского дома Ольга Борисенко поблагодарила атлета и подчеркнула, что средства пойдут на укрепление материально-технической базы, замену сантехники, ремонт помещений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Сергей Долидович продал на аукционе олимпийский телефон, который он получил за участие в зимних Играх в Пхенчхане, а...

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