УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Бешикташа» из-за выбежавшего на поле кота

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Бешикташа» из-за нарушений регламента болельщиками на матче с «Баварией» (1:3, 1:8 – по сумме двух матчей).

Среди них вполне стандартные – блокировка проходов на трибунах, бросание посторонних предметов, но есть и пункт – недостаточно эффективная организация.

Последний пункт относится к выбежавшему на поле коту. Судья Майкл Оливер был вынужден ненадолго приостановить матч, пока животное не убежало с поля.