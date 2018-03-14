|
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Бешикташа» из-за выбежавшего на поле кота
15.03.2018 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Бешикташа» из-за нарушений регламента болельщиками на матче с «Баварией» (1:3, 1:8 – по сумме двух матчей).
Среди них вполне стандартные – блокировка проходов на трибунах, бросание посторонних предметов, но есть и пункт – недостаточно эффективная организация.
Последний пункт относится к выбежавшему на поле коту. Судья Майкл Оливер был вынужден ненадолго приостановить матч, пока животное не убежало с поля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Бешикташа» из-за нарушений регламента болельщиками на матче с «Баварией» (1:3, 1:8 – по сумме двух матчей).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии