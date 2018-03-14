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Испанская полиция избивала фанатов «Челси» дубинками после матча ЛЧ
15.03.2018 16:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Болельщики «Челси» подверглись жестокому обращению со стороны правоохранительных органов Каталонии.
Фанаты лондонского клуба вступили в конфликт с сотрудниками охраны во время выхода со стадиона, в результате чего те применили силу, использовались в том числе дубинки.
Причины случившего до конца не ясны, сообщается, что сотрудники охраны выборочно бросали людей, выходивших со стадиона, на пол, а также били их дубинками.
«Челси» намерен предпринять меры по итогам данного инцидента.
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Болельщики «Челси» подверглись жестокому обращению со стороны правоохранительных органов Каталонии.
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