Испанская полиция избивала фанатов «Челси» дубинками после матча ЛЧ

Болельщики «Челси» подверглись жестокому обращению со стороны правоохранительных органов Каталонии.

Фанаты лондонского клуба вступили в конфликт с сотрудниками охраны во время выхода со стадиона, в результате чего те применили силу, использовались в том числе дубинки.

Причины случившего до конца не ясны, сообщается, что сотрудники охраны выборочно бросали людей, выходивших со стадиона, на пол, а также били их дубинками.

«Челси» намерен предпринять меры по итогам данного инцидента.

[1/2] The club has been made aware of some issues experienced by our supporters accessing the stadium tonight. A spokesman said: ‘We are aware of reports of incidents outside the ground before the game where a number of Chelsea fans were hurt...’ — Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 марта 2018 г.

Securities treated Chelsea fans so bad you can see what happened to us in this video pic.twitter.com/Uyh55BRHHk — CHELISHMAN (@TNawsr) 14 марта 2018 г.