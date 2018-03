Испанская полиция избивала фанатов «Челси» дубинками после матча ЛЧ

Болельщики «Челси» подверглись жестокому обращению со стороны правоохранительных органов Каталонии.

Фанаты лондонского клуба вступили в конфликт с сотрудниками охраны во время выхода со стадиона, в результате чего те применили силу, использовались в том числе дубинки.

Причины случившего до конца не ясны, сообщается, что сотрудники охраны выборочно бросали людей, выходивших со стадиона, на пол, а также били их дубинками.

«Челси» намерен предпринять меры по итогам данного инцидента.

This was after the game. Unprovoked. ‘Security’ couldn’t wait to get their batons out. Disgraceful! #CFC #SSN #BARCHE pic.twitter.com/sLtIJynDik

[1/2] The club has been made aware of some issues experienced by our supporters accessing the stadium tonight. A spokesman said: ‘We are aware of reports of incidents outside the ground before the game where a number of Chelsea fans were hurt...’