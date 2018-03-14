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Кирилл Релих: «От государства у меня никакой поддержки нет. Все только лишь в моих руках»

15.03.2018 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский боксер Кирилл Релих, который 11 марта победил в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), вспомнил о том, как после боя произнес в ТВ-камеру «Беларусь, я – чемпион!».

– Почему именно эти слова? Я белорус до моза костей. Много предложений поступало по смене места жительства и гражданства. Я же люблю свою страну. Надеюсь, Беларусь тоже меня услышала, и что-нибудь да изменится.

– В Беларуси ценят олимпийские медали. Наши чемпионки Игр в Пхенчхане получили от президента поздравительные телеграммы, позже встретились с главой государства, также им полагаются солидные призовые. Чувствуете ли вы, что ваша победа нужна стране?

– Даже не знаю, как ответить. Пока что я абсолютно ничего не почувствовал, как и все эти годы, что занимаюсь профессиональным боксом. От государства у меня никакой поддержки нет. Все только лишь в моих руках. Посмотрим, что будет дальше.

– Тихомолов вас, как чемпиона WBA, ставит на одну ступень с Мохаммедом Али. Что думаете?

– Это все ерунда! Чемпионов мира много, они меняются очень быстро. Моя цель – защищать титул и объединять их. Не хотелось бы стать одноразовым чемпионом.

– Какое у вас отношение к поясу? Спали в нем? Примеряли на своих детях?

– На этой пресс-конференции только во второй раз достал его из чемодана. Дома жене показал, а затем поставил в шкаф. Титул — хорошо, но звездной болезни у меня нет. Я сделал то, что умею. Знаю, чего можно достичь, если усердно работать, – сказал Релих.

Отметим, что Кирилл Релих – первый белорусский чемпион мира в профессиональном боксе с 2006 года, когда титул впервые в белорусской истории завоевал тяжеловес Сергей Ляхович, победивший именитого американца Леймона Брюстера.

 
 
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Белорусский боксер Кирилл Релих, который 11 марта победил в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), вспомнил о том, как...

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