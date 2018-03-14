Стоимость абонементов на матчи «Витебска» составит 50 BYN

19 марта начинается продажа абонементов на посещение домашних матчей «Витебска» в чемпионате Беларуси сезона 2018 года и Кубке Беларуси 2018/2019.

Стоимость сезонного абонемента – 50 рублей.

«Кроме этого, в качестве альтернативного варианта, предлагаем приобрести абонементы на посещение шести любых домашних матчей. Стоимость абонемента составляет 20 рублей.

Для пенсионеров и инвалидов – скидка 50% от стоимости абонементов.

Купить абонементы можно в бухгалтерии клуба (пр-т. Людникова, 12), время работы: 08.00 – 17.00

Телефоны для справок: +375 212 56 13 65, +375 212 56 26 99» – говорится в сообщении «Витебска».

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