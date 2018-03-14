Виталий Павлов: «Однозначно, будем давать бой брестскому «Динамо». И ребята сейчас по-спортивному злые»

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Кубка Беларуси против брестского «Динамо» (первый матч – 0:2).

«В ответной игре будет сложнее, конечно. Но все равно будем давать бой. Думаю, будет интересная игра. Приглашаю всех болельщиков. Однозначно, бой будем давать. Конечно. Ну и ребята сейчас по-спортивному злые. Сейчас восстановятся. Думаю, дня три хватит», – сказал Павлов в эфире проекта «Футбол не сахар» .

Ответный матч «Слуцк» – «Динамо» Брест пройдет 18 марта (воскресенье) в минском футбольном манеже и начнется в 14.30.