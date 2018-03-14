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Румас об открытии академии «Интера»: «Это важный знак для всего белорусского футбола»

15.03.2018 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава АБФФ Сергей Румас прокомментировал открытие футбольной школы «Интера» на базе ФШМ-Минск.

«В Минске действует десять футбольных школ – как частных, так и государственных. Обучается в них около четырех тысяч детей. Но ведь это не все ребята, которые занимаются футболом. Очень многие просто играют – во дворах, в школе. И открытие академии «Интера» – важный знак для всего белорусского футбола. Ее филиал будет работать на базе частной школы Николая Мурашко, на первом частном поле в Минске, к появлению которого федерация тоже приложила руку.

Сейчас на пике тенденция с упором на воспитание техничного игрока, который будет способен реализовать себя в любой команде. Наверное, все согласятся: это как раз то, чего не хватает нашему футболу. Приход в Минск итальянской академии – хороший шаг к увеличению профессионализма белорусских ребят. Парни, которые учатся в школе Николая Мурашко, могут выступать за разные клубы. Но важно, чтобы они играли за сборные страны и представляли ее на международной арене. Поэтому могу только поприветствовать приход титулованного итальянского клуба в Беларусь. И надеюсь, что это будет первая ласточка. Хотелось бы, чтобы примеру этой частной школы последовали и другие.

Летом мы начинаем отбор в академию БФФ. Упор делаем не только на Минск, но и на регионы. Тренеры все лето встречаются с претендентами и отбирают их в наши классы. А открытие академии «Интера» – тот случай, когда конкуренция в любом случае пойдет на пользу всему нашему футболу. Чем больше в таких академиях будет обучаться детей, тем больше вырастет звезд белорусского футбола. Ну а мы с удовольствием поучимся у наших итальянских друзей и также готовы перенять их опыт», – сказал Румас.

Футбольная академия миланского «Интера» откроется в Минске. Кутузов – один из кураторов

 
Теги: Минск
 
 
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Глава АБФФ Сергей Румас прокомментировал открытие футбольной школы «Интера» на базе ФШМ-Минск.

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