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ЦСКА Гончаренко в гостях обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
16.03.2018 01:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Лион» уступил ЦСКА на «Стад де Лион».
В первом матче «Лион» в гостях добился победы со счетом 1:0. Таким образом, команда Виктора Гончаренко прошла в четвертьфинал.
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В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Лион» уступил ЦСКА на «Стад де Лион».
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