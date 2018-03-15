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ЦСКА Гончаренко в гостях обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

16.03.2018 01:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Лион» уступил ЦСКА на «Стад де Лион».

В первом матче «Лион» в гостях добился победы со счетом 1:0. Таким образом, команда Виктора Гончаренко прошла в четвертьфинал.

Лион Франция – ЦСКА Россия 2:3 (0:1, 2:2)
Дата проведения
15 марта, 23.05, «Стад де Лион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 39 Головин, 1:1 – 58 Корне, 1:2 – 60 Муса, 1:3 – 65 Вернблум, 2:3 – 71 Диас.
ЛионАнтони Лопеш, Тете, Марсело, Диакаби, Марсал (Менди, 70), Ндомбеле, Ферри (Маолида, 68), Тузар, Корне, Диас, Депай (Траоре, 66).
ЦСКААкинфеев, Березуцкий (Щенников, 46), Игнашевич, Березуцкий, Натхо, Кучаев, Набабкин, Дзагоев (Гордюшенко, 90), Головин, Муса (Витиньо, 73), Вернблум.
Предупреждения:
Набабкин (13), Муса (36), Диас (78).

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В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Лион» уступил ЦСКА на «Стад де Лион».

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