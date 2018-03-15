Виктор Гончаренко: «Мы были великолепны. Нельзя скупиться на похвалы команде»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги ответного гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом» (3:2, первая игра – 0:1).

— Учитывая, что мы вышли в 1/4 финала, мы были великолепны. Нельзя скупиться на похвалы команде. Ребята смогли собраться и выдать хорошую игру. Сказалось и то, что «Лион» не хотел закрываться в домашнем матче, особенно когда мы повели. Схема, которую мы выбрали, тоже пошла в плюс.

Не люблю выделять кого-то отдельно, но Головин был сегодня великолепен. Под стать всей команде. После ухода Василия Березуцкого в перерыве были проблемы в обороне, два пропущенных гола – это многовато для нас. А так мы вполне заслуженно прошли в четвертьфинал.

— Выход Витиньо изначально планировался вместо Мусы? И почему он начал матч в запасе?

— Он остался в запасе, потому что мы не можем выпустить 12 человек. Почему вышел вместо Мусы? Нам надо было усилить именно атаку.

— Когда у вас появилась надежда на то, что вы можете пройти дальше?

— У нас такое чувство было и после московского матча. Мы уважаем соперника, но мы знали, что на более качественном поле, чем у нас, лучше сыграть может как «Лион», так и мы. «Лион» — молодая, достаточно перспективная команда. У нее очень много индивидуально сильных футболистов. Желаю им удачи.

— Почему Василий Березуцкий был заменен в перерыве?

— У него температура.

— Второй раз в сезоне в ворота ЦСКА забивают гол после того, как мяч покидает пределы поля. Как прокомментируете этот момент?

— С тренерской скамейки это тяжело увидеть. Там есть помощники судьи, это на их совести.

— Какие ожидания от жеребьевки?

— Мы спокойно относимся к любому варианту. Какой соперник выпадет, с тем и будем играть.