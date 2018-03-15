Хацкевич о вылете киевского «Динамо» из ЛЕ: «Уровень «Лацио» намного выше»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лацио» (0:2, первая игра – 2:2).

— Что с Кадаром?

— У него достаточно тяжелая травма. Он почувствовал щелчок задней мышцы. Не знаю, на какой период Кадар выбыл, но повреждение у него достаточно серьезное.

— У вас был выбор для вынужденной замены Кадара – Шабанов или Хачериди. Почему выбрали первый вариант?

— Изначально должен был выйти Хачериди, но Женя сказал, что левого центрального защитника он сыграть не сможет.

— Показалось, что ваша команда вышла на матч с дрожью в коленках, и именно это стало следствием первого гола в ворота «Динамо». Согласны ли вы с этим?

— Исходя из состава «Лацио», мы и предполагали агрессивное начало матча со стороны соперника. Но абсолютно согласен, что в дебюте встречи мы слишком низко сели, полностью отдав инициативу сопернику. Контригры у нас не было, выхода из обороны в атаку — тоже.

Тем не менее мы сдержали этот натиск «Лацио», а гол пропустили после стандартного положения. Так что говорить о какой-то боязни я бы не стал — нам просто не хватило опыта международных матчей. Таких поединков в чемпионате у нас очень и очень мало.

— «Лацио» известен своим оборонительным стилем. Почему вы позволили этой команде играть в атакующий футбол?

— Могу сказать одно: уровень футболистов «Лацио» намного выше уровня наших футболистов. Надо это признать. Повторюсь, нам не хватило опытных исполнителей в середине поля, в опорной зоне. По этой причине мы провалили игру в первые минуты матча. Позже мы владели мячом, но более высокий класс футболистов «Лацио» все-таки сказался.

— Как оцените еврокубковую кампанию «Динамо»?

— Конечно, хотелось бы пройти дальше. Но, к сожалению, не получилось. Ребят только что я поблагодарил за совместную работу в этой Лиге Европы. Могу и тут публично повторно сказать им огромное спасибо.

Особо расстраиваться нам некогда, ведь уже в это воскресенье у нас достаточно тяжелая игра чемпионата Украины (против «Ворсклы» — прим. ред.). Сказал своим подопечным, что только в таких матчах, как сегодняшний, можно увидеть свой класс.

— Кендзера с Морозюком сегодня совершенно не навязали сопернику игру в нападении. Таков был план на матч, или же футболисты сами решили сконцентрироваться на обороне?

— В первом матче с «Лацио» у нас на фланге было такое же сочетание футболистов, и они демонстрировали достаточно активную игру в атаке. Что в этой связке игроков случилось сегодня, мы спокойно разберемся. Но плана сконцентрироваться на обороне сегодня точно не было.