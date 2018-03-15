|
НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Монреаль», «Вашингтон» был сильнее «Айлендерс»
- Размер текста:
- A
- A
- A
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
16 марта, 02.00, «Barclays Center»
-
1:0 – 2
Нелсон (Пулок, Фриц)
-
1:1 – 10
Эллер (Коннолли, Врана)
-
1:2 – 11
Оши ( Бэкстрем, Бураковски)
-
2:2 – 12
Лэдд (Эберле, Барзэл)
-
2:3 – 17
Орлов (Уилсон, Кузнецов)
-
2:4 – 23
Бураковски (Нисканен, Ержабек)
-
2:5 – 30
Бэкстрем (Кузнецов, Орлов)
-
2:6 – 55
Карлсон (Кузнецов, Овечкин)
-
3:6 – 56
Пулок (Фриц)
-
3:7 – 58
Оши ( Бэкстрем, Орлов)
- Дата проведения
-
16 марта, 02.30, «Centre Bell»
-
1:0 – 3
Лехконен (Гальченюк, Петри)
-
2:0 – 6
Байрон (Гальченюк, Галлахер)
-
2:1 – 10
Кессел (Брассар, Раст)
-
2:2 – 14
Хернквист (Летанг, Малкин)
-
2:3 – 30
Малкин (Кросби, Летанг)
-
3:3 – 32
Делорье (Друэн, Карр)
-
3:4 – 52
Хернквист (Думулин, Хагелин)
-
3:5 – 58
Раст (Олексяк, Хернквист)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НХЛ
Статистика НХЛ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
-
Шенгенская виза для белорусов станет дороже на 20 евро
09:55, news.21.by
-
На Сельмаше мужчина возле многоэтажки нашел ключи от чужой квартиры - и "подобрал к ним" нужную дверь
08:23, Tut.by
-
Из-за резкого похолодания в Беларуси на пятницу объявили оранжевый уровень опасности
10:25, Tut.by
-
"Повестки приходили на работу". Минчане о том, как их за день призвали из запаса на военные сборы
17:27, Tut.by
-
В Якутске из вылетавшего самолета просыпалось золото
12:16, Tut.by
-
Вес этих девушек не изменился ни на килограмм, но трансформация их тела удивляет
11:13, Tut.by
-
"Он схватил рукой ветку, и тут под нами треснул лед". В Слониме военные спасли рыбака
08:49, Tut.by
-
Гороскоп на 16 марта
17:29, news.21.by
-
Лукашенко подтверждает возможность обсуждения в будущем внесения изменений в Конституцию Беларуси
10:41, БелТА
-
День Конституции: Семь статей, соблюдение которых вызывает самые громкие дискуссии
09:24, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Дарья Домрачева заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене
15:05, БелТА
-
Максим Сушко: «Хочется попасть в НХЛ как можно скорее. Я очень мотивирован»
11:07, Tribuna.com
-
Football.by: «Крумкачы» сообщили, что не приедут на ответный матч Кубка Беларуси с «Неманом»
18:15, Tribuna.com
-
Михаил Грабовский: «Не знаком с ситуацией вокруг «Крумкачоў». Но знаю, что руководители клуба — отличные парни»
14:02, Tribuna.com
-
Глеб и «Кайрат» не договорились об условиях контракта
17:57, Tribuna.com
-
Нехайчик о матче против «Слуцка»: «Мне кажется, приехали ребята просто мешать играть в футбол»
11:00, Tribuna.com
-
ЦСКА Гончаренко в гостях обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
01:01, Tribuna.com
-
Все новости
- горячая фотосессия Ксюши Ситник с острова Пхукет
11.03.2018,
Tut.by
- Что может рассказать о вас последняя цифра года вашего рождения
10.03.2018,
Flytothesky
- Минтруда - про тунеядский декрет, повышение пенсионного возраста и отмену контрактов
13.03.2018,
Tut.by
- Всего за один день, 8 марта, Россельхознадзор остановил 19 белорусских фур с контрабандой
11.03.2018,
Ежедневник
- Отношение знаков зодиака к деньгам
11.03.2018,
Flytothesky
- 6 знаков зодиака, которые всегда громко озвучивают свою точку зрения
10.03.2018,
Flytothesky
- "Папа маму любил, но очень ревновал". Подробности семейной трагедии в Сморгони
10.03.2018,
Tut.by
Комментарии