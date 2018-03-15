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НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Монреаль», «Вашингтон» был сильнее «Айлендерс»

16.03.2018 07:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Коламбус 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)
Дата проведения
16 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Бьоркстранн (Милано, Джонс)
0:2 – 9 Дженнер (Ванек, Джонсон)
1:2 – 11 Жиру (Макдоналд, Конекны)
1:3 – 18 Эткинсон (Панарин, Веренски)
2:3 – 20 Гостисбеер (Кутюрье, Проворов)
2:4 – 23 Эткинсон (Савар)
3:4 – 32 Макдоналд (Конекны, Сэнхайм)
3:5 – 59 Эткинсон (Савар, Панарин)
Айлендерс – Вашингтон 3:7 (2:3, 0:2, 1:2)
Дата проведения
16 марта, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Нелсон (Пулок, Фриц)
1:1 – 10 Эллер (Коннолли, Врана)
1:2 – 11 Оши ( Бэкстрем, Бураковски)
2:2 – 12 Лэдд (Эберле, Барзэл)
2:3 – 17 Орлов (Уилсон, Кузнецов)
2:4 – 23 Бураковски (Нисканен, Ержабек)
2:5 – 30 Бэкстрем (Кузнецов, Орлов)
2:6 – 55 Карлсон (Кузнецов, Овечкин)
3:6 – 56 Пулок (Фриц)
3:7 – 58 Оши ( Бэкстрем, Орлов)
Баффало – Торонто 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Дата проведения
16 марта, 02.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 ван Римсдайк (Браун, Райлли)
0:2 – 6 ван Римсдайк (Гардинер, Полак)
1:2 – 14 Райнхарт (Родригес, Уилсон)
1:3 – 26 Кэррик (В. Нюландер, Марло)
1:4 – 34 Бозак (Марнер, ван Римсдайк)
2:4 – 39 Поминвилл (Родригес, Ристолайнен)
2:5 – 59 Марло ()
Флорида – Бостон 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Дата проведения
16 марта, 02.30, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Экблад (Дадонов, Бьюгстэд)
2:0 – 9 Бьюгстэд (Мэтисон, Дадонов)
3:0 – 34 Трочек (Барков, Йэндл)
Монреаль – Питтсбург 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Дата проведения
16 марта, 02.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Лехконен (Гальченюк, Петри)
2:0 – 6 Байрон (Гальченюк, Галлахер)
2:1 – 10 Кессел (Брассар, Раст)
2:2 – 14 Хернквист (Летанг, Малкин)
2:3 – 30 Малкин (Кросби, Летанг)
3:3 – 32 Делорье (Друэн, Карр)
3:4 – 52 Хернквист (Думулин, Хагелин)
3:5 – 58 Раст (Олексяк, Хернквист)

 

Сент-Луис – Колорадо 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Дата проведения
16 марта, 03.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Маккиннон (Ландескуг, Рантанен)
0:2 – 13 Маккиннон (Рантанен, Бэрри)
1:2 – 29 Эдмундсон (Яшкин, Парайко)
1:3 – 36 Рантанен (Ландескуг)
1:4 – 59 Рантанен (Маккиннон, Ландескуг)
Виннипег – Чикаго 6:2 (5:1, 0:1, 1:0)
Дата проведения
16 марта, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Саад (Мерфи, Кэйн)
1:1 – 3 Штястны (Лайне, Элерс)
2:1 – 5 Армия (Копп, Труба)
3:1 – 9 Рословик ()
4:1 – 17 Литтл (Труба, Рословик)
5:1 – 18 Коннор (Уилер, Литтл)
5:2 – 35 Шарп (Хэйден, Шмальц)
6:2 – 59 Коннор ()
Лос-Анджелес – Детройт 4:1 (3 период)
Дата проведения
16 марта, 05.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 ЛаДуэ (Копитар, Иафалло)
1:1 – 40 Нюквист (Нильсен, Крунвалль)
2:1 – 48 Копитар (Браун, Даути)
3:1 – 58 Браун (Даути, Копитар)
4:1 – 58 Тоффоли (Копитар, Даути)
Аризона – Нэшвилл 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Дата проведения
16 марта, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 24 Дворак (Доми)
1:1 – 25 Эллис (Террис, Смит)
2:1 – 36 Экман-Ларссон (Степан, Келлер)
2:2 – 40 Террис (Смит, Фиала)
2:3 – 44 Фиала (Террис)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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