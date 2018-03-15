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НБА. «Хьюстон» выиграл у «Клипперс», «Сан-Антонио» победил «Новый Орлеан» и другие матчи
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. Лидер розыгрыша «Хьюстон» выиграл у принципиального соперника «Клипперс».
«Сан-Антонио» одержал победу над конкурентом по борьбе за плей-офф «Новым Орлеаном».
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
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