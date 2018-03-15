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НБА. «Хьюстон» выиграл у «Клипперс», «Сан-Антонио» победил «Новый Орлеан» и другие матчи

16.03.2018 07:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. Лидер розыгрыша «Хьюстон» выиграл у принципиального соперника «Клипперс».

«Сан-Антонио» одержал победу над конкурентом по борьбе за плей-офф «Новым Орлеаном». 

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Торонто 99:106 (27:25, 30:24, 22:28, 20:29)
Дата проведения
16 марта, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Атланта – Шарлотт 117:129 (23:33, 32:30, 24:34, 38:32)
Дата проведения
16 марта, 02.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Филадельфия 110:118 (32:32, 36:28, 23:23, 19:35)
Дата проведения
16 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Хьюстон – Клипперс 101:96 (28:26, 19:25, 31:23, 23:22)
Дата проведения
16 марта, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика

Мемфис – Чикаго 110:111 (29:22, 23:30, 23:26, 35:33)
Дата проведения
16 марта, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика

Сан-Антонио – Новый Орлеан 98:93 (37:26, 23:32, 18:15, 20:20)
Дата проведения
16 марта, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

Юта – Финикс 116:88 (20:23, 36:20, 25:23, 35:22)
Дата проведения
16 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика

Денвер – Детройт 120:113 (33:29, 32:22, 33:33, 22:29)
Дата проведения
16 марта, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика

Портленд – Кливленд 113:105 (29:29, 30:25, 29:23, 25:28)
Дата проведения
16 марта, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика

 

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

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