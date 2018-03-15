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Паралимпиада-2018. Графеева выиграла бронзу в биатлоне

16.03.2018 07:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белоруска Лидия Графеева завоевала бронзу в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпиада-2018

Биатлон

12,5 км, сидя (LW10 – LW12)

Женщины

1. Андреа Ескау (Германия) – 52.51,5 (0+0+0+0)

2. Оксана Мастерс (США) – 18,8 (0+0+0+0)

3. Лидия Графеева (Беларусь) – 24,3 (0+1+0+0)

 
 
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Белоруска Лидия Графеева завоевала бронзу в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

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