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Паралимпиада-2018. Графеева выиграла бронзу в биатлоне
16.03.2018 07:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белоруска Лидия Графеева завоевала бронзу в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Паралимпиада-2018
Биатлон
12,5 км, сидя (LW10 – LW12)
Женщины
1. Андреа Ескау (Германия) – 52.51,5 (0+0+0+0)
2. Оксана Мастерс (США) – 18,8 (0+0+0+0)
3. Лидия Графеева (Беларусь) – 24,3 (0+1+0+0)
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Белоруска Лидия Графеева завоевала бронзу в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
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